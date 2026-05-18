Звезды украинского кино Сергей Стрельников и Вера Кобзар стали соведущими программы Ранок у великому місті.

Их тандем можно увидеть в течение недели с понедельника, 18 мая, по пятницу в 07:00 на канале ICTV2.

Коллеги по детективному сериалу Дело НБР, премьера которого состоялась в апреле, присоединились к звездной команде ведущих утренней программы на ICTV2 — Юлии Зорий, Григорию Герману, Александру Швачке и Сергею Лиховиде.

— Утренние эфиры — это возможность быть ближе к зрителю через живое общение здесь и сейчас, — делится Сергей Стрельников.

Сергей Стрельников выступил в роли харизматичного руководителя нового отделения НБР Сергея Коваля, а Вера Кобзар — в роли властного куратора Ирины.

Сериал собрал у экранов более 5 млн зрителей. Теперь Сергей и Вера сменят амплуа и будут рассказывать актуальные новости, интересные факты и давать зрителям заряд драйва и выдержки на весь день.

— Прямой эфир — это настоящий адреналин, почти как на премьере! Рада разделить этот опыт с Сергеем, и надеюсь, наш утренний тандем подарит зрителям энергию и улыбки, — говорит Вера Кобзар.

Ранок у великому місті уже не впервые привлекает актеров к эфирам. В марте к команде постоянных ведущих присоединились Ольга Гришина и Федор Гуринец, звезды премьерного пятого сезона детектива Вскрытие покажет.

Все выпуски программы Ранок у великому місті можно посмотреть на Youtube-канале программы.

Где можно увидеть Стрельникова и Кобзар

Сергей Стрельников, известный по главным ролям в блокбастерах Довбуш и Бесславные крепостные.

Также он сыграл военного в фильме Буча, телепремьеру которого показал канал ICTV2 15 мая. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о том, как главный герой Константин вывез из оккупированной Киевщины более двухсот человек, спас им жизнь.

Поклонники Веры Кобзар вскоре увидят актрису во втором премьерном сезоне приключенческого сериала АТП Перевозчики, где она сыграла владелицу АТП Галину.

Сериал рассказывает о двух водителях, которые доставляют грузы в разные уголки страны, а по дороге попадают в приключения и помогают другим людям выбраться из передряг.

