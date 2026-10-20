Певица Надя Дорофеева рассказала об удалении опухоли в груди.

Личной историей о своем здоровье Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева рассказала об удалении опухоли в груди: что известно

Надежда Дорофеева решила поднять эту важную тему в связи с тем, что октябрь во всем мире традиционно считается месяцем осведомленности о раке молочной железы.

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Надя опубликовала фотографию, призвав поклонниц не пренебрегать плановыми визитами к специалистам.

В свое время медики диагностировали у Нади Дорофеевой фиброаденому — распространенную доброкачественную опухоль молочной железы.

Благодаря своевременному обследованию болезнь удалось обнаружить на ранней стадии и успешно прооперировать.

— Это фото – напоминание вам от меня, что октябрь – месяц осведомленности о раке молочной железы. И повод наконец-то записаться на чекап, если давно откладывали. Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила ее, — обратилась к аудитории Дорофеева.

Надя Дорофеева также подчеркнула, что уже несколько лет подряд посещает проверенное медицинское учреждение.

Певица посоветовала каждой женщине ответственно относиться к своему организму и найти специалиста, которому можно доверить самое ценное – собственное здоровье.

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