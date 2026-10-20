Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы: дата и важные факты
Каждый год в Украине тысячи людей узнают о диагнозе рак молочной железы. Выявить заболевание на ранней стадии бывает сложно, поскольку сначала оно нередко развивается без заметных симптомов.
Именно поэтому важно регулярно заботиться о здоровье и не откладывать обследование, если появились необычные изменения.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в Украине установили отдельную дату. Ее цель — напомнить о важности профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения.
Факты ICTV рассказывают, когда отмечают Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, почему выбрали именно эту дату и какие симптомы не стоит игнорировать.
Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы: дата
В 2026 году Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы приходится на 20 октября. Эту дату определили еще в 2005 году указом Президента Украины от 17 января № 42/2005.
Документ приняли, чтобы активизировать работу по профилактике и предупреждению распространения рака молочной железы, а также привлечь внимание общества к этой проблеме.
Указ предусматривает участие органов здравоохранения, местных властей, Красного Креста и общественных организаций в проведении соответствующих мероприятий. В нем также говорится об информировании населения через СМИ.
Этот день нужен не только для распространения информации об онкологическом заболевании. Он также напоминает о том, что не следует ждать появления боли или других выраженных признаков: важно обращаться к врачу за консультацией и проходить обследования с учетом возраста и индивидуальных факторов риска.
Статистика рака молочной железы в Украине
По статистике Национального канцер-регистра Украины, в 2024 году врачи выявили 12 207 новых случаев рака молочной железы. Диагноз подтвердили у 12 113 женщин и 94 мужчин. Эти данные не охватывают временно оккупированные Крым и Севастополь.
За тот же год от заболевания умер 3 731 человек: 3 699 женщин и 32 мужчины.
Если сравнить эти показатели с 2023 годом, количество зарегистрированных случаев и смертей несколько уменьшилось. Тогда в Украине зафиксировали 14 366 случаев рака молочной железы, в том числе у 14 256 женщин и 110 мужчин. Болезнь унесла жизни 3 781 человека, среди которых были 3 741 женщина и 40 мужчин.
В то же время оперативные данные канцер-регистра за 2025 год свидетельствуют, что на учете в Украине состояли в общей сложности 177 418 человек с диагнозом рак молочной железы.
Рак молочной железы остается серьезной проблемой для системы здравоохранения. По данным Национального канцер-регистра, в 2025 году в Украине зарегистрировали 12 022 случая этого заболевания. Из них 11 938 — у женщин и 84 — у мужчин.
За тот же период от рака молочной железы умерли 3 438 человек, из них 3 409 женщин и 29 мужчин.
Почему важно выявить рак молочной железы на ранней стадии
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказывают, что в начале заболевания человек может не испытывать боли или замечать другие изменения. Поэтому отсутствие жалоб не означает, что обследование не нужно.
Раннее выявление помогает своевременно начать лечение и повышает шансы на успешный результат. Конкретный прогноз зависит от стадии заболевания, его типа и других медицинских факторов.
Не стоит ждать появления всех возможных симптомов или пытаться самостоятельно определить причину изменений. Если вы заметили уплотнение, необычные выделения из соска или изменения кожи груди, обратитесь к врачу.
Кто находится в группе повышенного риска
Рак молочной железы может возникнуть в разном возрасте. Однако некоторые обстоятельства связаны с повышенным риском. Среди них:
- возраст, особенно после 40 лет;
- рак молочной железы у близких родственников, в частности у матери, сестры или дочери;
- перенесенный ранее рак молочной железы или некоторые другие онкологические заболевания;
- определенные наследственные генетические изменения;
- воздействие радиации на область грудной клетки;
- избыточный вес, низкая физическая активность и употребление алкоголя.
На риск также могут влиять репродуктивные и гормональные факторы. Однако наличие одного или нескольких факторов не означает, что человек обязательно заболеет. Так же и отсутствие известных факторов риска не гарантирует, что рак не разовьется.
Обсудите с врачом семейную историю заболеваний и другие обстоятельства, которые могут влиять на ваш риск. Специалист поможет определить, какие обследования нужны именно вам и как часто их следует проходить.
Симптомы рака молочной железы: на что обратить внимание
Изменения в груди не всегда свидетельствуют о раке, но требуют внимания.
Обратиться к врачу стоит, если вы заметили:
- новое уплотнение или узелок в молочной железе либо в подмышечной области;
- изменение формы или размера груди;
- втяжение соска, которого раньше не было;
- выделения из соска, особенно кровянистые;
- покраснение, отек, утолщение или изменение структуры кожи груди;
- язвочки, корочки или другие необычные изменения в области соска или ареолы;
- увеличение лимфатических узлов в подмышечной или надключичной области.
Не нужно ждать, пока изменения начнут болеть. При появлении таких признаков следует как можно скорее обратиться к медицинскому специалисту. При этом боль в груди сама по себе не обязательно означает онкологическое заболевание.
Как снизить риск и когда проходить обследование
Полностью исключить риск рака молочной железы невозможно, однако можно заботиться о здоровье и не пропускать рекомендованные обследования.
Для этого стоит:
- поддерживать здоровый вес;
- регулярно заниматься физической активностью;
- ограничить употребление алкоголя или отказаться от него;
- отказаться от курения;
- проходить обследования с учетом возраста, семейной истории и рекомендаций врача;
- не откладывать консультацию, если заметили изменения в груди.
Для раннего выявления рака молочной железы используют, в частности, маммографию. Возраст, с которого следует начинать обследования, и их периодичность зависят от рекомендаций врача и индивидуального риска.
Самообследование помогает лучше знать привычный вид и состояние груди, но не заменяет медицинский осмотр и скрининг.
Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы 20 октября — повод напомнить себе о профилактике и записаться на консультацию, если вы давно не обсуждали с врачом необходимость обследования.
Своевременное обращение за медицинской помощью помогает не упустить время, если заболевание все же развивается.