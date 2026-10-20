Співачка Надя Дорофєєва розповіла про видалення пухлини в грудях.

Особистою історією про своє здоров’я Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва розповіла про видалення пухлини в грудях: що відомо

Надія Дорофєєва вирішила підняти цю важливу тему у зв’язку з тим, що жовтень у всьому світі традиційно вважається місяцем обізнаності про рак молочної залози.

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Надя опублікувала світлину, закликавши прихильниць не нехтувати плановими візитами до фахівців.

Свого часу медики діагностували у Наді Дорофєєвої фіброаденому — поширену доброякісну пухлину молочної залози.

Завдяки своєчасному обстеженню хворобу вдалося виявити на ранній стадії та успішно прооперувати.

— Це фото – нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози. І привід нарешті записатися на чекап, якщо давно відкладали. Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила в себе фіброаденому та видалила її, — звернулася до аудиторії Дорофєєва.

Надя Дорофєєва також наголосила, що вже упродовж кількох років поспіль відвідує перевірений медичний заклад.

Співачка порадила кожній жінці відповідально ставитися до свого організму та знайти фахівця, якому можна довірити найцінніше — власне здоров’я.

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