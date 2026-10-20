Співачка Надя Дорофєєва розповіла про видалення пухлини в грудях.

Особистою історією про своє здоров’я Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва розповіла про видалення пухлини в грудях: що відомо

Надія Дорофєєва вирішила підняти цю важливу тему у зв’язку з тим, що жовтень у всьому світі традиційно вважається місяцем обізнаності про рак молочної залози.

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Надя опублікувала світлину, закликавши прихильниць не нехтувати плановими візитами до фахівців.

Свого часу медики діагностували у Наді Дорофєєвої фіброаденому — поширену доброякісну пухлину молочної залози.

Завдяки своєчасному обстеженню хворобу вдалося виявити на ранній стадії та успішно прооперувати.

— Це фото – нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози. І привід нарешті записатися на чекап, якщо давно відкладали. Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила в себе фіброаденому та видалила її, — звернулася до аудиторії Дорофєєва.

Надя Дорофєєва розповіла про видалення пухлини в грудях

Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофєєва також наголосила, що вже упродовж кількох років поспіль відвідує перевірений медичний заклад.

Співачка порадила кожній жінці відповідально ставитися до свого організму та знайти фахівця, якому можна довірити найцінніше — власне здоров’я.

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