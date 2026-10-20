Сыграй за Тему и Сему: ICTV2 выпустил онлайн-игру по мотивам сериала АТП Перевозчики
Зрители популярного комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики теперь могут не только следить за приключениями любимых водителей на экранах, но и влиять на события.
В преддверии долгожданной премьеры второго сезона телеканал ICTV2 представил интерактивную браузерную онлайн-игру.
Уже со вторника, 20 октября, все желающие могут испытать свои силы, помочь водителям Артему и Семену защитить компанию Рапид-Транс и разобраться с коварными конкурентами.
Онлайн-игра по мотивам сериала АТП Перевозчики
Идея расширения вселенной АТП Перевозчиков принадлежит генеральному продюсеру сериального направления ICTV2 Дмитрию Хрипуну, разрабатывавшему игру совместно с креативным продюсером Феликсом Аброскиным.
Создатели стремились подарить зрителям возможность поближе пообщаться с персонажами и отвлечься от повседневных забот.
— Я хотел расширить мир сериала и выйти за пределы телеэкрана. Наши герои настолько всемогущи и веселы, что могут покорять не только телевидение, но и другие платформы. Так у Темы и Семы появился еще один маршрут — онлайн-игра. Она дает возможность снова встретиться с любимыми персонажами, на несколько минут переключиться и улыбнуться. Сейчас всем нам особенно нужны столь легкие моменты.
И это только начало: мы уже работаем еще над одним форматом, который откроет новые горизонты для АТП Перевозчиков, — поделился Дмитрий Хрипун.
Игра доступна непосредственно в браузере на официальном сайте ICTV2 и предлагает игрокам пройти шесть различных уровней:
- 1–2 уровни: логическая головоломка в стиле тетриса, где нужно быстро укомплектовать фуру ящиками одного цвета;
- 3 уровень: задача усложняется — кроме загрузки, необходимо оперативно избавляться от взрывчатки, которую подбрасывает конкурент Сушко;
- 4 уровень: ловушки от коварных Стаса и Тараса, которые будут всячески отрывать от работы;
- 5 уровень: настоящий форсаж на грузовиках. Игроков ждут ожесточенная гонка, где придется маневрировать между гражданскими авто, обходить разлитое масло и взрывчатку;
- 6 уровень: финальная битва и противостояние с главным антагонистом — Игорем Сушко.
Официальная телепремьера 2-го сезона комедийного сериала АТП Перевозчики состоится уже 26 октября в 20:00 на телеканале ICTV2.
Фото: ICTV2