Зрители популярного комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики теперь могут не только следить за приключениями любимых водителей на экранах, но и влиять на события.

В преддверии долгожданной премьеры второго сезона телеканал ICTV2 представил интерактивную браузерную онлайн-игру.

Уже со вторника, 20 октября, все желающие могут испытать свои силы, помочь водителям Артему и Семену защитить компанию Рапид-Транс и разобраться с коварными конкурентами.

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Онлайн-игра по мотивам сериала АТП Перевозчики

Идея расширения вселенной АТП Перевозчиков принадлежит генеральному продюсеру сериального направления ICTV2 Дмитрию Хрипуну, разрабатывавшему игру совместно с креативным продюсером Феликсом Аброскиным.

Создатели стремились подарить зрителям возможность поближе пообщаться с персонажами и отвлечься от повседневных забот.

— Я хотел расширить мир сериала и выйти за пределы телеэкрана. Наши герои настолько всемогущи и веселы, что могут покорять не только телевидение, но и другие платформы. Так у Темы и Семы появился еще один маршрут — онлайн-игра. Она дает возможность снова встретиться с любимыми персонажами, на несколько минут переключиться и улыбнуться. Сейчас всем нам особенно нужны столь легкие моменты. И это только начало: мы уже работаем еще над одним форматом, который откроет новые горизонты для АТП Перевозчиков, — поделился Дмитрий Хрипун.

Игра доступна непосредственно в браузере на официальном сайте ICTV2 и предлагает игрокам пройти шесть различных уровней:

1–2 уровни: логическая головоломка в стиле тетриса, где нужно быстро укомплектовать фуру ящиками одного цвета;

логическая головоломка в стиле тетриса, где нужно быстро укомплектовать фуру ящиками одного цвета; 3 уровень: задача усложняется — кроме загрузки, необходимо оперативно избавляться от взрывчатки, которую подбрасывает конкурент Сушко;

задача усложняется — кроме загрузки, необходимо оперативно избавляться от взрывчатки, которую подбрасывает конкурент Сушко; 4 уровень: ловушки от коварных Стаса и Тараса, которые будут всячески отрывать от работы;

ловушки от коварных Стаса и Тараса, которые будут всячески отрывать от работы; 5 уровень: настоящий форсаж на грузовиках. Игроков ждут ожесточенная гонка, где придется маневрировать между гражданскими авто, обходить разлитое масло и взрывчатку;

настоящий форсаж на грузовиках. Игроков ждут ожесточенная гонка, где придется маневрировать между гражданскими авто, обходить разлитое масло и взрывчатку; 6 уровень: финальная битва и противостояние с главным антагонистом — Игорем Сушко.

Официальная телепремьера 2-го сезона комедийного сериала АТП Перевозчики состоится уже 26 октября в 20:00 на телеканале ICTV2.

Фото: ICTV2

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