В новом сезоне комедийно-приключенческого сериала АТП Перевозчики в истории команды автотранспортного предприятия масштабируется. Водителей Артема и Семена ждут новые опасные приключения, борьба за Рапид-Транс, музыкальные дуэты и встреча с Ольгой Цыбульской.

Премьера второго сезона сериала на ICTV2 состоится с 26 октября.

Новый сезон сериала АТП Перевозчики

Во всех обычные рейсы, а для Артема Горбача (Вячеслава Довженко) и Семена Зозули (Владимира Гладкого) каждая поездка превращается в новое приключение. В продолжении останутся составляющие, за которые зрители полюбили сериал: дружба главных героев, дорожная романтика, опасные ситуации, детективные истории, юмор и песни.

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К знакомой команде присоединятся звездные гости. Одним из музыкальных сюрпризов станут песни в исполнении Вячеслава Довженко, Владимира Гладкого и Ольги Цыбульской.

Креативный продюсер сериала Феликс Аброскин отмечает, что главной суперсилой Артема и Семена остается чувство юмора.

— В какие бы беды и детективные приключения не попадали Артем и Семен, они всегда находят повод пошутить над собой, друг по другу или по обстоятельствам. Это тот случай, когда смех спасает от стресса и помогает команде преодолевать препятствия. Наши водители докажут: с правильным настроением можно выбраться даже из тупика, — говорит Феликс Аброскин.

Борьба за Рапид-Транс и больше музыки

Отдельной сюжетной линией станет борьба за родной Рапид-Транс. Команде придется искать нестандартные способы, чтобы оградить предприятие от конкурентов. Эта история будет иметь неожиданные, жизненные и смешные повороты. Смогут ли герои окончательно отстоять свой бизнес и какова будет цена победы, создатели сериала пока держат в тайне.

В новом сезоне тоже будет больше музыки. Артем и Семен споют вместе, а новые композиции будут передавать атмосферу дороги, приключений и свободы.

Владимир Гладкий рассказывает, что большинство песен держатся на Вячеславе Довженко, который хорошо поет. У самого Гладкого также есть опыт вокальных выступлений и игры на гитаре.

Ольга Цыбульская сыграет двух персонажей

К героям сериала присоединится Ольга Цыбульская. Для певицы это первая роль кино. Она сыграет сразу двух персонажей — саму себя и свою двойницу.

– Это мои первые съемки в кино, и мне очень повезло с командой. Работать было интересно и приятно. На площадке мы постоянно смеялись. Ребята шутили в гримерках, между дублями, вне кадра и даже в кадре. Это было незабываемо, – рассказала Цыбульская.

В финале эпизода певица окажется на одной сцене с главными героями – Артемом и Семеном.

Изменения коснутся не только главного дуэта. Зрители будут следить за Галиной в исполнении Веры Кобзарь и Катей, которую играет Анна Гуляева. Также новыми поступками будут удивлять Сушко в исполнении Дмитрия Суржикова и его подчиненный Дудля, которого сыграл Александр Печерица.

Над третьим сезоном работала кинокомпания Mamas Film Production. Точную дату премьеры продолжения на ICTV2 сообщат впоследствии.

Фото: ICTV2

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