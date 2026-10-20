Глядачі популярного комедійно-пригодницького роуд-муві АТП Перевізники відтепер можуть не лише стежити за пригодами улюблених водіїв на екранах, а й особисто впливати на події.

Напередодні довгоочікуваної прем’єри другого сезону телеканал ICTV2 презентував інтерактивну браузерну онлайн-гру.

Уже з вівторка, 20 жовтня, усі охочі можуть випробувати власні сили, допомогти водіям Артему та Семену захистити компанію Рапід-Транс та розібратися з підступними конкурентами.

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Онлайн-гра за мотивами серіалу АТП Перевізники

Ідея розширення всесвіту АТП Перевізників належить генеральному продюсеру серіального напряму ICTV2 Дмитру Хрипуну, який розробляв гру спільно з креативним продюсером Феліксом Аброскіним.

Творці прагнули подарувати глядачам можливість ближче поспілкуватися з персонажами та відірватися від повсякденних турбот.

— Я хотів розширити світ серіалу й вийти за межі телеекрана. Наші герої настільки всемогутні та веселі, що можуть підкорювати не лише телебачення, а й інші платформи. Так у Тьоми й Сьоми з’явився ще один маршрут — онлайн-гра. Вона дає змогу знову зустрітися з улюбленими персонажами, на кілька хвилин перемкнутися та усміхнутися. Зараз усім нам особливо потрібні такі легкі моменти. І це лише початок: ми вже працюємо над ще одним форматом, який відкриє нові горизонти для АТП Перевізників, — поділився Дмитро Хрипун.

Гра доступна безпосередньо у браузері на офіційному сайті ICTV2 та пропонує гравцям пройти шість різноманітних рівнів:

1–2 рівні: логічна головоломка у стилі тетрісу, де потрібно швидко укомплектувати фуру ящиками одного кольору;

логічна головоломка у стилі тетрісу, де потрібно швидко укомплектувати фуру ящиками одного кольору; 3 рівень: завдання ускладнюється — окрім завантаження, необхідно оперативно позбуватися вибухівки, яку підкидає конкурент Сушко;

завдання ускладнюється — окрім завантаження, необхідно оперативно позбуватися вибухівки, яку підкидає конкурент Сушко; 4 рівень: пастки від підступних Стаса та Тараса, які всіляко відриватимуть від роботи;

пастки від підступних Стаса та Тараса, які всіляко відриватимуть від роботи; 5 рівень: справжній форсаж на вантажівках. На гравців чекають запеклі перегони, де доведеться маневрувати між цивільними авто, обминати розлите масло та вибухівку;

справжній форсаж на вантажівках. На гравців чекають запеклі перегони, де доведеться маневрувати між цивільними авто, обминати розлите масло та вибухівку; 6 рівень: фінальна битва та протистояння з головним антагоністом — Ігорем Сушком.

Офіційна телепрем’єра 2 сезону комедійного серіалу АТП Перевізники відбудеться вже 26 жовтня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Фото: ICTV2

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