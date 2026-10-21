На фронте погиб украинский блоггер Кирилл Солошенко (Аккуратный). Защитнику было 35 лет.

О гибели блоггера Кирилла Солошенко (Аккуратного) сообщил его близкий друг Богдан в соцсетях.

Кирилл Солошенко (Аккуратный) погиб на фронте

Как сообщил Богдан, Кирилл Солошенко (Аккуратный) погиб 15 октября 2026 года.

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— Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого быть не может. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был прожить до глубокой старости и быть классным дедом с татухами, и крутыми историями для внуков, — написал Богдан.

Друг Кирилла Солошенко поблагодарил его за крепкую дружбу, преданность и защиту родины.

– Мне тебя очень не хватает. Светлая память тебе, герой. Солошенко Кирилл Павлович. 5.08.1991-15.10.2026. Рок-звезда, душа компании, отличный человек, и верный сын своей Родины, — добавил Богдан.

Также Богдан отметил, что информацию о месте и времени прощания с Кириллом Солошенко сообщит впоследствии.

Кирилл Солошенко (Аккуратный): что известно о блогере

Блогер Кирилл Солошенко родился 5 августа 1991 года.

Он активно развивал свой YouTube-канал Кирюша Аккуратный.

Кирилл Солошенко (Аккуратный) создавал авторский контент, участвовал в совместных проектах с другими блогерами и имел немалую аудиторию поклонников.

Кирилл Солошенко защищал Украину в составе 143 ОМБр.

Фото: Кирилл Солошенко

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