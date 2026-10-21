На фронті загинув український блогер Кирило Солошенко (Акуратний). Захиснику було 35 років.

Про загибель блогера Кирила Солошенка (Акуратного) повідомив його близький друг Богдан у соцмережах.

Кирило Солошенко (Акуратний) загинув на фронті

Як повідомив Богдан, Кирило Солошенко (Акуратний) загинув 15 жовтня 2026 року.

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— Спочивай з миром, друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так… Ти мав прожити до глибокої старості, і бути класним дідом з татухами і крутими історіями для онуків, — написав Богдан.

Друг Кирила Солошенка подякував йому за міцну дружбу, відданість та захист батьківщини.

— Мені тебе дуже не вистачає. Світла памʼять тобі, герою. Солошенко Кирило Павлович. 5.08.1991-15.10.2026. Рок-зірка, душа компанії, чудова людина, і вірний син своєї Батьківщини, — додав Богдан.

Також Богдан зазначив, що інформацію про місце та час прощання з Кирилом Солошенком повідомить згодом.

Кирило Солошенко (Акуратний): що відомо про блогера

Блогер Кирило Солошенко народився 5 серпня 1991 року.

Він активно розвивав свій YouTube-канал Кірюша Акуратний.

Кирило Солошенко (Акуратний) створював авторський контент, брав участь у спільних проєктах з іншими блогерами та мав чималу аудиторію шанувальників.

Кирило Солошенко захищав Україну у складі 143 ОМБр.

Фото: Кирило Солошенко

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