Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Когда Вознесение Господне 2025: дата, история и традиции праздника

Вознесіння Господнє
Фото: Unsplash

Традиционно через 40 дней после Пасхи верующие отмечают большой церковный праздник — Вознесение Господне. Он символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небеса.

Вознесение Господне 2025 — дата

Праздник не имеет фиксированной даты, однако всегда приходится на четверг, на 40-й день после Воскресения Христова.

Согласно новоюлианскому календарю, в 2025 году верующие будут отмечать Вознесение Господне 29 мая.

Сейчас смотрят

История праздника Вознесение Господне

Согласно Евангелию, после своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней пребывал на земле и рассказывал своим ученикам о Царстве Божьем.

На 40-й день он собрал апостолов возле Иерусалима на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. Это событие символизирует победу жизни над смертью и надежду на вечную жизнь для всех верующих.

Праздник Вознесения Господня относится к двунадесятым — то есть является одним из 12 важнейших в православном церковном календаре.

Традиции праздника Вознесения Господня

Накануне Вознесения Господня начинаются торжественные богослужения. В день праздника принято идти в церковь, молиться и благодарить за спасение.

После этого можно собраться с друзьями и близкими за праздничным столом, чтобы почтить событие Вознесения Иисуса Христа. В некоторых регионах Украины пекут “лесенки” — обрядовое печенье в форме ступенек, которые символизируют вознесение Спасителя на небо. Выпечкой угощали родных, подавали бедным и брали с собой в гости.

Читайте также
Церковный календарь на июнь 2024: когда Троица и Петра и Павла
церковний календар свят на червень 2025

Праздники, Церковні свята
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь