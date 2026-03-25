Служба безопасности Украины (СБУ) сосредоточена на разведке и контрразведке, в частности в экономической сфере, противодействуя хищению государственных средств и коррупции. СБУ активно борется с терроризмом, наркобизнесом и нелегальной миграцией, сотрудничая с международными правоохранительными органами.

Также СБУ занимается аналитической работой для поддержки внешней и внутренней политики Украины, способствуя укреплению государства и международному сотрудничеству. Их главная цель — обеспечение мира и безопасности в Украине.

Когда празднуют день СБУ в Украине

День Службы безопасности Украины (СБУ) — это профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 25 марта. Этот день является важной датой для чествования работников СБУ, которые преданно служат государству, обеспечивая его национальную безопасность.

Когда день СБУ Украины: история праздника

Дата 25 марта была выбрана не случайно. Именно в этот день, 25 марта 1992 года, Верховная Рада Украины приняла Закон о Службе безопасности Украины. Этот закон стал основой для создания и функционирования СБУ как ключевого органа государственной безопасности.

Официально День СБУ был установлен Указом Президента Украины № 193/2001 от 22 марта 2001 года. С тех пор, 25 марта стало днем, когда общество выражает свое уважение и благодарность работникам службы.

Значение СБУ в Украине

Служба безопасности Украины играет ключевую роль в защите национальных интересов государства. Основные задачи СБУ включают:

Контрразведывательную деятельность.

Борьбу с терроризмом.

Защиту конституционного строя.

Обеспечение информационной безопасности.

Борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

В сложных условиях, особенно во время военного положения, роль СБУ становится еще более важной. Их работа направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на обеспечение безопасности граждан.

