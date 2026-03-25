Служба безпеки України (СБУ) зосереджена на розвідці та контррозвідці, зокрема в економічній сфері, протидіючи розкраданню державних коштів та корупції. СБУ активно бореться з тероризмом, наркобізнесом та нелегальною міграцією, співпрацюючи з міжнародними правоохоронними органами.

Також СБУ займається аналітичною роботою для підтримки зовнішньої та внутрішньої політики України, сприяючи зміцненню держави та міжнародному співробітництву. Їхня головна мета – забезпечення миру та безпеки в Україні.

Коли святкують день СБУ в Україні

День Служби безпеки України (СБУ) – це професійне свято, яке відзначається щороку 25 березня. Цей день є важливою датою для вшанування працівників СБУ, які віддано служать державі, забезпечуючи її національну безпеку.

Коли день СБУ України: історія свята

Дата 25 березня була обрана не випадково. Саме цього дня, 25 березня 1992 року, Верховна Рада України прийняла Закон Про Службу безпеки України. Цей закон став основою для створення та функціонування СБУ як ключового органу державної безпеки.

Офіційно День СБУ був встановлений Указом Президента України № 193/2001 від 22 березня 2001 року. З того часу, 25 березня стало днем, коли суспільство висловлює свою повагу та вдячність працівникам служби.

Значення СБУ в Україні

Служба безпеки України відіграє ключову роль у захисті національних інтересів держави. Основні завдання СБУ включають:

Контррозвідувальну діяльність.

Боротьбу з тероризмом.

Захист конституційного ладу.

Забезпечення інформаційної безпеки.

Боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

У складних умовах, особливо під час воєнного стану, роль СБУ стає ще більш важливою. Їхня робота спрямована на захист суверенітету та територіальної цілісності України, а також на забезпечення безпеки громадян.

