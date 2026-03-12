В российском Тихорецке Краснодарского края прогремели взрывы в ночь на 12 марта. После этого на местной нефтеперекачивающей станции вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сначала сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа фото и видео очевидцев. А впоследствии подтвердили источники Фактов ICTV в СБУ.

Взрывы на нефтеперекачивающей станции в Тихорецке: что известно

В ночь на 12 марта жители Тихорецка и окрестных районов сообщили о серии взрывов.

Сейчас смотрят

После этого на одном из промышленных объектов возник пожар.

По данным аналитиков ASTRA, возгорание произошло на территории нефтебазы, которая относится к Тихорецкому нефтяному узлу.

Видео пожара, которые появились в сети, были сняты вблизи трассы Р-217 Кавказ.

На кадрах видно как минимум два очага возгорания.

По словам аналитиков, вероятно, загорелись резервуары с топливом.

В СБУ подтвердили поражение нефтяного узла в Тихорецке

В Службе безопасности Украины подтвердили поражение инфраструктуры нефтеперекачивающей станции Тихорецк в Краснодарском крае РФ.

Как сообщил Фактам ICTV источник в СБУ, удар нанесли беспилотники Центра специальных операций Альфа.

— Зафиксировано попадание по объекту, после чего начался масштабный пожар. На видео видно несколько источников возгорания — вероятно, горят резервуары с топливом, — сообщил собеседник.

В спецслужбе отметили, что этот объект является ключевым узлом поставки топлива в порт Новороссийск.

— Поражение Тихорецкого нефтяного хаба стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага, — отметил источник.

Что известно о Тихорецком нефтяном узле

Тихорецкий нефтяной узел считается одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Он включает в себя крупную нефтебазу и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

Объект расположен в Краснодарском крае и управляется компанией из структуры Транснефти.

Тихорецкий нефтяной хаб является единственной веткой поставки нефтепродуктов в Новороссийск, где расположен крупный порт оккупантов.

Напомним, накануне в российском городе Тольятти также сообщали о взрывах на промышленном предприятии.

После анализа видео и фото очевидцев аналитики пришли к выводу, что, вероятно, горит территория завода КуйбышевАзот.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.