Соединенные Штаты официально выходят из американо-иранского договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах, заключенного в 1955 году.

Об этом заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео, передает The Hill.

– Я объявляю, что Соединенные Штаты прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, откровенно говоря, принято с опозданием в 39 лет, – сказал он.

При этом пока неясно, какой практический эффект может иметь прекращение договора, учитывая, что США уже не имеют дипломатических отношений с Ираном, отмечает издание.

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Перед этим Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к Соединенным Штатам, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Кстати, Европейский союз готовится создать специальный финансовый институт для того, чтобы проводить финансовые операции с Ираном, обходя санкции США.

11 мая Министерство финансов США расширило пакет санкций против Ирана.

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