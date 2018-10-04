Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудникам ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

– Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников, – заявил Демерс в четверг журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких “российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге”. Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Демерс.

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– Наше сегодняшнее обвинение включает в себя некоторых из тех российских агентов, которых поймали в Гааге, а также их коллег в Москве, добавил Демерс.

В ФБР в свою очередь сообщили фамилии обвиняемых: Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков.

Как сообщалось, правительство Нидерландов сообщило о высылке четырех ГРУшников, причастных к подготовке кибератак.