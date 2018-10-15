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Трамп похвалил себя за оружие для Украины: Обама дал только одеяла

Президент США Дональд Трамп заверил, что он достаточно жесткий в общении с Владимиром Путиным, при этом предоставил Украине оружие, в отличие от Барака Обамы, который дал только подушки и одеяла.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, почему он никогда резко не высказывался в отношении президента РФ Владимира Путина.

– Я этого не делал? Я тот, кто предоставил Украине оборонительное вооружение и танки. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Он послал подушки и одеяла, – отметил президент США.

Трамп также заверил, что в личных разговорах “очень жесткий” с Путиным.

– Я думаю, что я очень жесткий с ним лично. У меня была встреча с ним. Это была очень сложная встреча и она была очень хорошей, – добавил он.

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Напомним, 30 апреля в Украину прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Фото: Dreamstine

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