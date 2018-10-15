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ЕС принял новый режим санкций за химические атаки

Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил новый режим санкций за использование и распространение химического оружия.

єс

– ЕС теперь будет иметь возможность накладывать санкции в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и использовании химического оружия, независимо от их национальности или местонахождения, – говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

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– Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и применения химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности, – отмечается в коммюнике.

Напомним, 7 апреля в результате химической атаки в сирийском городе Дума по меньшей мере 150 человек погибли от отравления токсичным газом. Еще более тысячи пострадали.

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