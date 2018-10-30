PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Хиллари Клинтон заявила о президентских амбициях/

Хиллари Клинтон заявила о президентских амбициях

Экс-госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон допустила возможность повторного выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

Хілларі Клінтон

Клинтон заявила, что хочет быть президентом, но не готова думать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года, сообщает издание Recode.

– Конечно, я бы хотела быть президентом. И надеюсь, что в январе 2021 года в Овальном кабинете будет представитель Демократической партии. У нас будет много работы.

Но я не готова говорить о своем выдвижении в президенты в 2020 году до промежуточных выборов в Конгресс этого года. Я уверена, что сделаю все, чтобы в 2021 году в Белом доме был президент от Демократической партии, – заявила она.

Читайте: Клинтон обвинили в связях с Россией

Напомним, на выборах в ноябре 2016 года Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, хотя социологи и СМИ пророчили победу экс-госсекретаря.

Фото: dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрельба в школе США: 1 ребенок в критическом состоянии
Страшный Белый дом: Мелания и Дональд Трамп на Хэллоуин 2018
США направят тысячи военных на границу с Мексикой
Украинские воины пробежали Марафон Морской пехоты в США
4,5 км/сек и увеличенная дальность: США испытали ракету-перехватчик
Стриптизер и сторонник Трампа: кто такой отправитель бомб Цезарь Сайок
Поліція
В США неизвестный расстрелял людей в синагоге – много погибших
В США телеведущую NBC уволили за расизм
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка