Экс-госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон допустила возможность повторного выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

Клинтон заявила, что хочет быть президентом, но не готова думать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года, сообщает издание Recode.

– Конечно, я бы хотела быть президентом. И надеюсь, что в январе 2021 года в Овальном кабинете будет представитель Демократической партии. У нас будет много работы.

Но я не готова говорить о своем выдвижении в президенты в 2020 году до промежуточных выборов в Конгресс этого года. Я уверена, что сделаю все, чтобы в 2021 году в Белом доме был президент от Демократической партии, – заявила она.

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Напомним, на выборах в ноябре 2016 года Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, хотя социологи и СМИ пророчили победу экс-госсекретаря.

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