В Румынии обнаружили картину Пабло Пикассо, которую украли в Роттердаме в 2012 году.
Картину Пабло Пикассо Tête d’Arlequin нашли в Румынии спустя 6 лет после кражи, пишет The Guardian.
Она стоит около 800 тысяч евро.
Сообщается, что граждан Нидерландов пришли в их посольство в Бухаресте и заявили, что нашли картину на юго-востоке страны.
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Напомним, в 2012 года из музея в Роттердаме украли семь картин Пикассо, Матисса, Моне и других.
В 2013 году злоумышленников поймали и осудили, но не нашли картины.
Эксперты считают, что по меньшей мере три картины были сожжены, чтобы уничтожить доказательства.
Фото: George Stroud/ Getty Images
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