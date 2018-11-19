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Украденную картину Пабло Пикассо нашли в Румынии

В Румынии обнаружили картину Пабло Пикассо, которую украли в Роттердаме в 2012 году.

Картину Пабло Пикассо Tête d’Arlequin нашли в Румынии спустя 6 лет после кражи, пишет The Guardian.

Она стоит около 800 тысяч евро.

Сообщается, что граждан Нидерландов пришли в их посольство в Бухаресте и заявили, что нашли картину на юго-востоке страны.

Читайте: Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн

Напомним, в 2012 года из музея в Роттердаме украли семь картин Пикассо, Матисса, Моне и других.

В 2013 году злоумышленников поймали и осудили, но не нашли картины.

Эксперты считают, что по меньшей мере три картины были сожжены, чтобы уничтожить доказательства.

Фото: George Stroud/ Getty Images

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