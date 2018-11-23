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Отравление Скрипаля: остатки Новичка могли убить тысячи людей

Британский полицейский Дин Хэйдон, который расследует отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, впервые рассказал об опасности Новичка для других людей.

Поліція

Остатками Новичка, который был во флаконе из-под духов после отравления Скрипаля, хватило бы для отравления тысяч человек, заявил полицейский в интервью ВВС.

Этот флакон после отравления выбросили в Солсбери, а затем подобрал Чарли Роули и подарил жене, считая, что там духи.

Женщина разбрызгала яд на запястье, немного попало и на руки Роули, но он смыл его. 30 июня их госпитализировали из дома в соседнем городке Эймсбери.

Роули выжил, а женщину спасти не удалось.

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Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Позже эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

Фото: Dreamstime

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