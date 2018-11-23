Родственники жертв катастрофы рейса MH17 обвиняют Россию в нарушении их основных прав.
В Европейском суде по правам человека появился новый иск против России из-за катастрофы рейса MH17. Родные 55 погибших заявляют, что Москва нарушила их базовые права и саботирует процесс следствия.
Адвокат родственников объяснил, что Россия скрывает от Международной следственной группы (JIT) важную информацию, а вместо нее представляет фальшивые факты, сообщает NOS.
Иск уже получили в суде в Страсбурге.
Отметим, что это уже новая серия исков против РФ в связи с катастрофой MH17. В 2016 году родственники жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии требовали через ЕСПЧ взыскать с России $330 млн компенсации.
Читайте: “Фокус с Буком”: что известно о катастрофе MH17 спустя четыре года
Также известно о выигранном в США суде против России на компенсацию в сотни миллионов долларов.
Напомним, Нидерланды выслали российских ГРУшников, которые попыталась украсть файлы дела MH17.