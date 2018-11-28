Полицейские выламывают двери и один за другим заходят в дом. Внутри роскошные залы, статуэтки из драгоценных камней и скульптуры с позолотой. После осмотра, поместье членов мафиозного клана Касамоника начинают сносить.

В операции были задействованы сотни полицейских. Власти опасались, что мафиози могут сопротивляться, в том числе вооруженно. Ведь к клану принадлежат очень влиятельные люди.

Этот клан длительное время был не публичным и держался в тени, но в 2015-м шикарные похороны босса клана – Витторио Касамоники шокировал римлян и показал, что мафия жива.

Читайте: Фрески и животные из золота: в Италии снесут 8 вилл мафии

Сейчас итальянская мафия разделена на четыре больших клана: на Сицилии действует Коза Ностра, в Неаполе – Каморра, в Калабрии Ндрангета, а в Апулии – Сакра Корона Унита.

Активная борьба против мафии началась в 92-м. После того как члены Коза Ностры убили двух судей Джованни Фальконе и Паоло Борселино, которые были неподкупными и бесстрашными борцами с кланами.

В 93-м после длительной спецоперации задержали основного босса мафии – Тото Риину. За невероятную жестокость его называли Зверем. Следствие установило, что он лично и по его приказу убили более 150 человек.

После смерти босса управлять делами начал старший сын Риины – Джованни. За многочисленные убийства его осудили, и сейчас он находится в тюрьме. С каждым годом влияние мафии уменьшается, но это все еще мощная и разветвленная структура.

Если в Италии позиции мафии ослабли, то в Колумбии и Мексике – она ​​бессмертна и все еще очень влиятельная. Убийства политиков, судей, прокуроров происходят раз в неделю.

Американские власти называют Гусмана – известным преступником современности и самым опасным со времен Аль Капоне. О преступлениях Эль Чапо уже сняли несколько фильмов.

Напомним, в Испании задержали влиятельного криманального авторитета из международной русской мафии.