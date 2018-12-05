Бывший вице-президент США Джозеф Байден еще не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2020 году, но считает себя самым квалифицированным человеком на эту должность.

Байден сказал, что его решение об участии в выборах будет зависеть от того, насколько он и его семья будут к этому готовы, сообщает Голос Америки.

По словам Байдена, на принятие окончательного решения ему нужно от шести недель до двух месяцев.

Он также сказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться в президенты в 2016 году.

К слову, в декабре 2016 года Джо Байден сказал, что его заявление об участии в выборах президента США в 2020 году было лишь шуткой.

В 2020 году Байдену исполнится 78 лет, и если он победит, то станет самым старым президентом США.

Он дважды боролся за кресло хозяина Белого дома – в 1988 и 2008 годах.

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