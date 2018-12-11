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Факти / Світ / Атаку на Азові Росія готувала більше року – The Guardian/

Атаку на Азове Россия готовила больше года – The Guardian

Российская Федерация готовила агрессию в Азовском море больше года, используя фейки.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям внешней службы ЕС заявила, что Россия использовала фейковые новости, чтобы подготовить атаку в Азове.

Об этом сообщает The Guardian.

Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг отметил, что российские СМИ больше года назад сообщали, что киевская власть пытается дноуглубительными работами в Азовском море “подготовиться к заходу флота НАТО”.

Кроме того, в июле 2018 года Россия распространяла сообщение о том, что Украина будто бы заразила Азовское море холерой.

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В том же году в сентябре российская пропаганда сделала заявление, что Запад готовит провокации на Азовском побережье.

Джулиан Кинг также добавил, что теории заговора были углублены, когда российские СМИ сообщили, что российские и британские спецслужбы пытались доставить ядерную бомбу к Керченскому мосту.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября во нейтральных водах.

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