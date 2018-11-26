Россия захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых.

Сегодня двое малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу должны были осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.

К слову, РФ была проинформирована о действиях украинских ВМС. При переходе пограничный корабль ФСБ РФ Дон протаранил украинский буксир. Далее корабли Черноморского флота РФ и ФСБ начали блокировать украинские суда в Керченском проливе.

Вечером катер пограничной службы ФСБ открыл огонь по кораблю ВМС Украины. Вследствие агрессии российских военных были захвачены три корабля ВМС Украины. Сообщается о 6 раненых украинских моряках.

– Малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также вынужден был остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ, – заявили в пресс-службе ВМС Украины.

Из-за событий на Азове президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет. На заседании СНБО приняли решение о военном положении в Украине. В 16.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседании, чтобы рассмотреть вопрос введения в Украине чрезвычайного положения.

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Напомним, сегодня во время планового перехода украинских военных кораблей в Азовском море российский катер протаранил буксир.