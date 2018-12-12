Ледники, что ранее были стабильными, начали таять в Антарктиде.

Об этом сообщает NASA.

Так, быстрее всего происходит таяние ледников в юго-восточной части Антарктиды, где уменьшаются сразу пять ледников.

Один из них – это ледник Тоттен – самый большой в мире.

Ученые также подсчитали, что при таянии Тоттена полностью, уровень воды в Мировом океане поднимется на три метра.

С 2008 года эти ледники уменьшились на 2,7 метра в толщину.

На востоке же Антарктиды лед тает не так быстро, но динамика тоже повысилась.

А самое интенсивное таяние ледников в море Уэдделла на западном побережье и вдоль моря Росса на юге.

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Фото: Nathan Peterson / Unsplash