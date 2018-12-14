Елизавета II провела встречу с герцогиней Сассекской Меган Маркл, во время которой строго отчитала ее.

Говорят, что Елизавету II никогда не видели в таком гневе.

Это произошло после визита Кейт Миддлтон, которая в одиночестве посетила Букингемский дворец, сообщает TheSun.

– Это был настоящий выговор… Королева сказала Меган, что она “уничтожает Гарри”, становясь между ним и его братом Уильямом с его женой Кейт. Никто во дворце еще не видел королеву в таком гневе! — сообщает источник.

По данным источника, королева указала Меган на новые правила, а главное из них – это не расстраивать Кейт Миддлтон.

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К слову, в СМИ часто поговаривают о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривали, что жена принца Уильяма даже расплакалась.