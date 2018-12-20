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Грицак требует международное расследование по наемникам Путина ЧВК Вагнер

СБУ разоблачила ложь Владимира Путина о том, что террористы ЧВК Вагнера не имеют отношения к убийству журналистов РФ в ЦАР.

СБУ вышла на след Кремля в деле об убийстве российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. Как известно, в СМИ провели ряд расследований о деятельности в этой стране подконтрольных Генштабу ВС РФ боевиков ЧВК Вагнера.

Сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин в очередной раз солгал о том, что представителей СМИ убили не боевики Вагнера, а местные банды.

СБУ получила данные о присутствии террористов ЧВК Вагнера в ЦАР. Установлены 37 россиян, которые в африканской стране тренируют местных боевиков, а также осуществляют тайный вывоз алмазов для чиновников Кремля. Среди них уже идентифицированы персоналии 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов.

Речь идет о:

Заличеве А.Б., 04.11.1984., г. Санкт-Петербург, личный номер М-0197,

Грузденке Р.В., 27.12.1976., г. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдове С.М., 28.11.1968., г. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонове А.Е., 25.10.1975., г. Санкт-Петербург, М-5654;

Киракосяне А.А., 14.05.1976., г. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотове А.А., 02.06.1976., г. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнове А., 08.12.1971., г. Санкт-Петербург, М-5655

Вильдяеве В.В., 15.08.1977., г. Улан-Удэ, М-1000;

Минибаеве И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

Завадском С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

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Грицак требует международное расследование по наемникам Путина ЧВК Вагнер / 4 фотографии

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель “службы безопасности ООО “М-Финанс” Захаров В.М. получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране.

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– Тайная деятельность российских наемников Вагнера в ЦАР должен стать объектом международного расследования. Российская власть никоим образом не заинтересована в установлении правды, ведь речь идет о “частной армии Путина”, на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец нужно понять, что молчание мирового сообщества убивает, – заявил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, 30-31 июля стало известно об убийстве в ЦАР 3 российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева, которые приехали в Африку снимать сюжет о деятельности боевиков Вагнера.

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