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Новые санкции против РФ одобрят в течение нескольких недель – Могерини

В Брюсселе заявили, что в ближайшие две недели ЕС примет решение о новых санкциях против РФ.

Новые санкции против РФ одобрят в течение нескольких недель – Могерини

Новые санкции Европейского союза против России анонсировала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, решение будут принято в течение двух недель.

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– Цель санкций – это не ввести их навсегда, они нужны для оказания давления, чтобы ситуация изменилась. Но мы не видим позитивных шагов, и вот почему страны-члены до настоящего времени подтверждали свою готовность их сохранять, – заявила Могерини.

Ранее Факты ICTV писали, что обсуждаемые в Сенате США новые санкции против России привели к падению фондовых индексов на торгах Московской биржи.

ФотоDreamstime.com

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