Житель Калифорнии (США) отсидел в тюрьме почти 40 лет за преступление, которое не совершал. За это он получит $21 млн компенсации морального ущерба.

71-летний калифорниец Крейг Коли провел в тюрьме почти 40 лет за преступление, которое не совершал, сообщает Associated Press.

Мужчина получил пожизненное без права на условно-досрочное освобождение заключение за убийство в 1978 году своей бывшей девушки Ронды Вихт и ее 4-летнего сына Дональда.

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Крейг отказывался признать свою вину, а в 2017 году его выпустили на свободу.

Тогда возобновили расследование, по найденным образцам ДНК удалось оправдать Коли.

Калифорниец получит $21 млн компенсации за моральный ущерб.

Ранее Факты ICTV писали, что в Австрии суд приговорил к 14 годам тюрьмы лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрии) Монику Унгер за госизмену.

Фото: Dreamstime.com, Marcus Yam/Los Angeles Times