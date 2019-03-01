Белый дом призвали провести международное расследование убийства Бориса Немцова.

В США на рассмотрение Конгресса внесена резолюция о санкциях за убийство в России оппозиционера Бориса Немцова.

Резолюцию представили глава комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол, сообщает Радио Свобода.

Цель документа – призвать Белый дом с помощью международного расследования определить убийц Немцова и ввести против них жесткие санкции.

Отмечается, что резолюция носит рекомендательный характер.

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Элиот Энгель во время представления документа заявил, что Немцов пополнил список убитых соратниками президента РФ Владимира Путина критиков Кремля.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили недалеко от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле 2017 года.

Фото: maryart