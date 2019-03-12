Северный поток-2 грозит усилением зависимости ЕС от российского газа, считают евродепутаты.

Северный поток-2 необходимо остановить – такое решение содержится в докладе Европейского парламента (ЕП), который евродепутаты одобрили в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

В тексте обьясняется, что запуск газопровода угрожает странам ЕС усилением зависимости от российского газа.

Кроме этого Северный поток-2 угрожает внутреннему рынку ЕС, считают евродепутаты.

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Также в тексте утверждается, что проект идет вразрез энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам.

Ранее в Берлине заявили, что Северный поток-2 уже ничто не остановит.

Источник: Европарламент