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Европарламент призвал остановить Северный поток-2

Северный поток-2 грозит усилением зависимости ЕС от российского газа, считают евродепутаты.

Европарламент призвал остановить Северный поток-2

Северный поток-2 необходимо остановить – такое решение содержится в докладе Европейского парламента (ЕП), который евродепутаты одобрили в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

В тексте обьясняется, что запуск газопровода угрожает странам ЕС усилением зависимости от российского газа.

Кроме этого Северный поток-2 угрожает внутреннему рынку ЕС, считают евродепутаты.

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Также в тексте утверждается, что проект идет вразрез энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам.

Ранее в Берлине заявили, что Северный поток-2 уже ничто не остановит.

Источник:  Европарламент

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