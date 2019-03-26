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Пентагон выделил Трампу $1 млрд на стену с Мексикой

Министерство обороны США выделило первый $1 млрд для строительства участка заграждения на границе с Мексокой протяженностью около 90 км.

Пентагон

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник, 25 марта, уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью $1 млрд для строительства участка стены на южной границе протяженностью около 90 км.

Эти средства также пойдут на улучшение дорог и установку освещения для блокирования коридоров контрабанды наркотиков через международные границы США.

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Напомним, 12 февраля демократы и республиканцы достигли решения касательно строительства стены на границе с Мексикой, что позволит избежать очередного шатдауна.

15 февраля Конгресс США утвердил бюджет, которым на строительство стены на границе с Мексикой выделяется $1,37 млрд.

Источник: Dod.defense.gov

Фото: Dreamstime

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