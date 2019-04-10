Жена принца Гарри Меган Маркл планирует рожать дома.

Меган Маркл по примеру королевы Елизаветы II, которая родила дома четырех детей, собирается родить в новом коттедже Frogmore в Виндзоре. Также она планирует рожать без обезболивающих, в ее распоряжении будет бассейн с теплой водой и специальный прибор, который сокращает мышечные спазмы. Конечно, роды будут проходить под присмотром врачей. К тому же, если вдруг что-то пойдет не так, она согласна на экстренную госпитализацию.

Говорят, что герцогиня чувствует себя хорошо, она ежедневно занимается йогой. Однако роды все равно могут быть сложными, так как Меган Маркл 37 лет и это ее первый ребенок.

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К слову, ранее королева Елизавета предупредила Меган Маркл, что не позволит своему правнуку быть вегетарианцем.