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Меган Маркл народжуватиме вдома і без знеболювальних- ЗМІ

Дружина принца Гаррі Меган Маркл планує народжувати вдома.

Меган Маркл народжуватиме вдома і без знеболювальних- ЗМІ

Меган Маркл, як і королева Єлизавета II, яка народила вдома чотирьох дітей, збирається народжувати у новому котеджі Frogmore у Віндзорі. Також вона планує народжувати без знеболювальних, в її розпорядженні буде басейн з теплою водою і спеціальний прилад, який скорочує м’язові спазми. Звичайно, пологи будуть проходити під наглядом лікарів. До того ж, якщо раптом щось піде не так, вона згодна на екстрену госпіталізацію.

Кажуть, що герцогиня відчуває себе добре, вона щодня займається йогою. Однак пологи все одно можуть бути складними, оскільки Меган Маркл 37 років і це її перша дитина.

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До речі, королева Єлизавета попередила Меган Маркл, що не дозволить своєму правнуку бути вегетаріанцем.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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