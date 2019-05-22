США официально объявили о введении санкций против России из-за нарушения стандартов нераспространения оружия массового уничтожения.

Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против двух российских компаний, а также учебного центра Вооруженных сил России из-за нарушения стандартов нераспространения оружия массового уничтожения.

Правительство США ввело пакет санкций против российского учебного центра Гатчина, где отрабатываются пуски ракет, конструкторского бюро Тула, а также машиностроительного завода Авангард.

Читайте: Зеленский призвал США усилить санкции против России

К слову, американские санкции также были введены против десяти китайских компаний, трех граждан Китая, оборонного предприятия в Иране, а также пяти организаций из Сирии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что США расширили санкции против РФ по закону Магнитского.

Источник: Госдеп США