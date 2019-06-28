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Факты / Мир

Встреча Трампа и Меркель на G20: политики обговорили реформы в Украине

В Японии на саммите Большой двадцатки состоялась встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Встреча Трампа и Меркель на G20: политики обговорили реформы в Украине

Во время встречи на саммите Большой двадцатки в Осаке Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили ряд важных вопросом, в том числе и поддержку экономических реформ в Украине.

Кроме этого политики обговорили опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель, а также рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установление справедливых условий для глобальной торговли.

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– Она фантастический человек, фантастическая женщина. И я рад быть ее другом, – заметил Трамп, пожимая руку Меркель.

К слову, на саммите G20 в Японии прошла встреча президент США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

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