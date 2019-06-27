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Ангела Меркель снова задрожала на президентской встрече

Ангеле Меркель стало плохо на встрече с президентом Германии.

Ангела Меркель снова задрожала на президентской встрече

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель задрожала во время речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Это второй случай за последние две недели. В предыдущий раз канцлер почувствовала слабость во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У нее дрожали руки и ноги, но она продолжала стоять около президента, который заметил ее состояние. Канцлеру предложили стакан воды, но она отказалась.

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Канцлер Германии не собирается отменять поездку на саммит G20 в Осаке из-за этой слабости.

К слову, в некоторых районах Германии сейчас + 38 °C.

Напомним, Европа последнюю неделю страдает от аномальной жары. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся выше 40°C.

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