На саммите G20 в Японии прошла встреча президент США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.
В Осаке (Япония) в рамках саммита G20 прошла встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
В ходе переговоров они обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы и договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.
– Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай, – заявили в пресс-службе Белого дома.
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Встреча Путина и Трампа продолжалась 1 час 20 минут.
К слову, перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к главе РФ с призывом не вмешиваться в выборы президента США.
– Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста, – обратился Трамп к Путину.
После чего оба заулыбались.
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