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Факты / Мир

Встреча Трампа и Путина на G20: как прошла и о чем говорили

На саммите G20 в Японии прошла встреча президент США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

Встреча Трампа и Путина на G20: как прошла и о чем говорили

В Осаке (Япония) в рамках саммита G20 прошла встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

В ходе переговоров они обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы и договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

– Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай, – заявили в пресс-службе Белого дома.

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Встреча Путина и Трампа продолжалась 1 час 20 минут.

К слову, перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к главе РФ с призывом не вмешиваться в выборы президента США.

– Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста, – обратился Трамп к Путину.

После чего оба заулыбались.

Ранее Факты ICTV писали, что Администрация США рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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