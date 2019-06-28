На саммите G20 в Японии прошла встреча президент США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

В Осаке (Япония) в рамках саммита G20 прошла встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

В ходе переговоров они обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы и договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

– Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай, – заявили в пресс-службе Белого дома.

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Встреча Путина и Трампа продолжалась 1 час 20 минут.

К слову, перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к главе РФ с призывом не вмешиваться в выборы президента США.

– Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста, – обратился Трамп к Путину.

После чего оба заулыбались.

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