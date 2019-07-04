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Факты / Мир

На День Независимости США Трампу прислали ржавые танки без пушек

В День независимости США Трамп планировал вывести на улицы Вашингтона бронетехнику, но Пентагон прислал президенту ржавые танки без пушек.

На День Независимости США Трампу прислали ржавые танки без пушек

День независимости США будут праздновать с военным парадом. Таких празднований не проводили еще с 90-х годов, но пентагон направил Дональду Трампу ржавые танки без пушек.

Кроме двух M2 Bradle, в Вашингтон доставили два танка Abrams, бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

На вопрос, почему будет только шесть единиц техники без обновленных образцов, в Пентагоне ответили, что Белый дом попросил именно эти модели, а не новые.

Дональд Трамп впервые в истории будет говорить перед народом в День независимости США. Ожидается, что его речь будет посвящена военной мощи. Во время его выступления над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский борт номер один.

– 4 июля над американцами будут летать лучшие истребители и самолеты, – заявил Трамп.

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Стоимость Дня независимости для государства еще не сообщают, но одни виражи военных самолетов обойдутся в несколько миллионов долларов.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп дал приказ привлечь к праздничным мероприятиям военную бронетехнику, речь идет про несколька танков M1 Abrams и M4 Sherman. Но эти танки не будут участвовать в параде на Пенсильвания-авеню, чтобы не испортить уличное покрытие.

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