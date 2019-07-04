В День независимости США Трамп планировал вывести на улицы Вашингтона бронетехнику, но Пентагон прислал президенту ржавые танки без пушек.

День независимости США будут праздновать с военным парадом. Таких празднований не проводили еще с 90-х годов, но пентагон направил Дональду Трампу ржавые танки без пушек.

Кроме двух M2 Bradle, в Вашингтон доставили два танка Abrams, бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

На вопрос, почему будет только шесть единиц техники без обновленных образцов, в Пентагоне ответили, что Белый дом попросил именно эти модели, а не новые.

Дональд Трамп впервые в истории будет говорить перед народом в День независимости США. Ожидается, что его речь будет посвящена военной мощи. Во время его выступления над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский борт номер один.

– 4 июля над американцами будут летать лучшие истребители и самолеты, – заявил Трамп.

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Стоимость Дня независимости для государства еще не сообщают, но одни виражи военных самолетов обойдутся в несколько миллионов долларов.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп дал приказ привлечь к праздничным мероприятиям военную бронетехнику, речь идет про несколька танков M1 Abrams и M4 Sherman. Но эти танки не будут участвовать в параде на Пенсильвания-авеню, чтобы не испортить уличное покрытие.