США будут финансово помогать странам, которые пытаются выйти из-под влияния России.

Агентство США по международному развитию USAID представило концепцию по противодействию усилению влияния Москвы в мире.

Они пообещали финансовую и информационную помощь европейским странам, которые хотят выйти из сферы влияния России.

Директор агентства Марк Грин заверил, что миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, гражданскому обществу и частному сектору в государствах, которые являются партнерами США на пути к самостоятельному развитию.

– США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров, – заявил Грин.

Еще одно направление новой программы предусматривает создание более диверсифицированной и демократической партийной системы в партнерских государствах.

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– Украина и Молдова является примером успешного сотрудничества между восточноевропейскими странами и США, – отметил Марк Грин.

По данным агентства, благодаря помощи США около 70% молдавского экспорта сегодня идет в ЕС и только 16 – в России.

– $2,7 млн инвестированных США в оборудование и средства защиты от кибератак для проведения выборов в Украине, позволили обеспечить свободное и справедливое голосование, – подчеркнул директор агентства USAID.

Напомним, сопредседатели Конгрессового украинского кокуса призвали поддержать проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.