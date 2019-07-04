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Факты / Мир / Россия

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию, осуждающую возврат РФ в ПАСЕ

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса призвали поддержать проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию, осуждающую возврат РФ в ПАСЕ

В Конгрессе США призвали поддержать проект резолюции, которая осуждает возвращение России в состав ПАРЕ вопреки неисполнению предъявленных ей требований.

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию.

В тексте выражается обеспокоенность решением ПАСЕ, которое поощряет президента Владимира Путина и не предусматривает никаких наказаний за преступления РФ.

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В документе отмечено, что Россия была изгнала из ПАСЕ за аннексию Крыма, агрессию на Донбассе и атаку против суверенитета Украины.

– Россия продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов. Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три судна, которые продолжает удерживать, – говорится в сообщении.

Напомним, в марте Конгресс США принял серию законопроектов, направленных на противодействие политике Кремля.

Источник: Посольство Украины в США

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