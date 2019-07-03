Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил вопрос поддержки реформ в Украине с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер провел встречу с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, на которой согласовали предоставление поддержки проведению реформ в Украине.

– Польша и США заинтересованы в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регион и в трансатлантическое сообщество, – сообщил Волкер.

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Он добавил, что внешнеполитические ведомства Польши и США прилагают усилия для поддержки украинских реформ, а также динамического развития Украины.

К слову, 28 июня на встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине.

Источник: Курт Волкер