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Факты / Мир

С 2021 США усложнят тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США готовит изменения к тесту на американское гражданство.

С 2021 США усложнят тест на получение гражданства

В тесте на получение гражданства США появится устная часть. Вопросы будут конкретными, например, могут попросить указать количество поправок в Конституцию.

– Я хочу, чтобы это отражало американские конституционные принципы, которые помогают нам быть исключительными и является одной из причин, по которым люди хотят приехать сюда, – сказал и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинеллы.

Он добавил, что часто встречает претендентов, которые лучше разбираются в гражданстве США, чем коренные жители натурального происхождения.

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Новый тест планируется внедрить в конце 2020 – начале 2021, до окончания срока правления американского президента. Ожидается, что в первом пилотном тестировании примут участие около 1,4 тыс. добровольцев по всей стране.

С начала каденции Трамп сократил число беженцев, допущенных в Соединенные Штаты, запретил въезд тысячам потенциальных мигрантов по признаку их национальности и усложнил получение права на убежище, а также предложил пересмотреть визовую систему.

Напомним, иммиграционная и таможенная службы США отправляют в приграничные города специальные группы, которые займутся проверкой ДНК семей мигрантов.

Источник: The Washington Post

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