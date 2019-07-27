Против исследовательской группы Bellingcat совершено кибератаку, и вероятнее всего, она связана с расследованиями в отношении РФ.
Основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс сообщил, что на исследовательскую группу была совершена кибератака.
Он связал ее с расследованиями Bellingcat в отношении России.
– И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, вероятнее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас с помощью их хакеров, троллей или медиа, – написал он.
Гиггинс рассказал, что хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты ProtonMail, которую использует Bellingcat.
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На прошлой неделе представители ProtonMail сообщили о попытках скомпрометировать своих пользователей.
Также Гиггинс отметил, что атака была направлена против журналистов-расследователей, которые изучали деятельность разведки РФ.
К слову, СБУ удалось остановить работу международной хакерской группировки, серверы которой находились в Одесской области.
Источник: Eliot Higgins/Twitter