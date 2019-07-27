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Факты / Мир / Россия

Российских хакеров обвинили в кибератаках на Bellingcat

Против исследовательской группы Bellingcat совершено кибератаку, и вероятнее всего, она связана с расследованиями в отношении РФ.

Хакер

Основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс сообщил, что на исследовательскую группу была совершена кибератака.

Он связал ее с расследованиями Bellingcat в отношении России.

– И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, вероятнее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас с помощью их хакеров, троллей или медиа, – написал он.

Гиггинс рассказал, что хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты ProtonMail, которую использует Bellingcat.

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На прошлой неделе представители ProtonMail сообщили о попытках скомпрометировать своих пользователей.

Также Гиггинс отметил, что атака была направлена против журналистов-расследователей, которые изучали деятельность разведки РФ.

К слову, СБУ удалось остановить работу международной хакерской группировки, серверы которой находились в Одесской области.

Источник: Eliot Higgins/Twitter

Фото: Dreamstime

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