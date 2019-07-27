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Факти / Світ / Росія

Російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat

Проти дослідної групи Bellingcat скоєно кібератаку, і найімовірніше, вона пов’язана з розслідуваннями щодо РФ.

Хакер

Засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Гіггінс повідомив, що на дослідницьку групу була здійснена кібератака.

Він пов’язав її з розслідуваннями Bellingcat щодо Росії.

– І знову Bellingcat стає мішенню кібератак, і, найімовірніше, вони пов’язані з нашою роботою по Росії. Я вважаю, що одним із способів виміряти вплив є те, як часто агенти Російської Федерації намагаються атакувати нас з допомогою їх хакерів, тролів або медіа, – написав він.

Гіггінс розповів, що хакери атакували захищену платформу електронної пошти ProtonMail, яку використовує Bellingcat.

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Минулого тижня представники ProtonMail повідомили про спроби скомпрометувати своїх користувачів.

Також Гіггінс зазначив, що атака була спрямована проти журналістів-розслідувачів, які вивчали діяльність розвідки РФ.

До слова, СБУ вдалося зупинити роботу міжнародного хакерського угруповання, сервери якого знаходилися  в Одеській області.

Джерело: Eliot Higgins/Twitter

Фото: Dreamstime

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