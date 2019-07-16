PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

СБУ остановила работу международной хакерской группировки в Украине

СБУ удалось остановить работу международной хакерской группировки, серверы которой находились в Одесской области.

СБУ

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов во время брифинга заявил, что Служба безопасности смогла остановить работу международной хакерской группировки, хостинг которой использовали спецслужбы РФ для кибератак в Украине.

Расследование по соответствующей группировке будут проводить совместно с ФБР и Секретной службой США.

Серверы хакеров располагались в Одесской области в недостроенном доме.

Читайте: Киберполиция предупреждает об атаке вируса BlueKeep: как защитить компьютер

В мире эти серверы анонсировали как такие, которые размещаются в разных странах мира.

К ним подходил тайный канал телекоммуникаций, интернета.

  • image
  • image
СБУ остановила работу международной хакерской группировки в Украине / 2 фотографии

Также Баканов заявил о том, что правоохранительные органы обнаружили 900 тонн контрабанды текстиля, стоимость которого оценивается в 120-200 млн грн.

К слову, НАТО выделит Украине €40 млн, часть которых пойдет на укрепление киберзащиты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дубилет анонсировал участие в антикорупционном проекте с Офисом президента и СБУ
В Киевской области разоблачено хищение 3,5 млн грн на ремонте дорог
Первая зарплата Баканова на должности и. о. головы СБУ
НАБУ и СБУ пришли с обысками в фонд Госимущества
СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ
Следственное управление СБУ возглавил Тиводар
Дублик и Карпенко назначены заместителями председателя СБУ
СБУ проверит, где жили Шарий и Клюев последние пять лет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка