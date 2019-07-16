СБУ удалось остановить работу международной хакерской группировки, серверы которой находились в Одесской области.
Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов во время брифинга заявил, что Служба безопасности смогла остановить работу международной хакерской группировки, хостинг которой использовали спецслужбы РФ для кибератак в Украине.
Расследование по соответствующей группировке будут проводить совместно с ФБР и Секретной службой США.
Серверы хакеров располагались в Одесской области в недостроенном доме.
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В мире эти серверы анонсировали как такие, которые размещаются в разных странах мира.
К ним подходил тайный канал телекоммуникаций, интернета.
Также Баканов заявил о том, что правоохранительные органы обнаружили 900 тонн контрабанды текстиля, стоимость которого оценивается в 120-200 млн грн.
К слову, НАТО выделит Украине €40 млн, часть которых пойдет на укрепление киберзащиты.