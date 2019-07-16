СБУ удалось остановить работу международной хакерской группировки, серверы которой находились в Одесской области.

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов во время брифинга заявил, что Служба безопасности смогла остановить работу международной хакерской группировки, хостинг которой использовали спецслужбы РФ для кибератак в Украине.

Расследование по соответствующей группировке будут проводить совместно с ФБР и Секретной службой США.

Серверы хакеров располагались в Одесской области в недостроенном доме.

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В мире эти серверы анонсировали как такие, которые размещаются в разных странах мира.

К ним подходил тайный канал телекоммуникаций, интернета.









СБУ остановила работу международной хакерской группировки в Украине / 2 фотографии

Также Баканов заявил о том, что правоохранительные органы обнаружили 900 тонн контрабанды текстиля, стоимость которого оценивается в 120-200 млн грн.

К слову, НАТО выделит Украине €40 млн, часть которых пойдет на укрепление киберзащиты.