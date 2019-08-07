Российские хакеры начали использовать принтеры и VoIP-телефоны для взлома корпоративных сетей.
Корпорация Microsoft предупредила своих пользователей, что российские хакеры начали использовать принтеры и VoIP-телефоны для взлома корпоративных сетей.
Лазейкой может стать стандартный пароль в принтере или отсутствие на нем последнего обновления.
К таким выводам пришли эксперты, которые исследовали атаки хакеров из РФ на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе.
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В Microsoft считают, что к атакам причастна группа киберпреступников Strontium, которую ранее связывали с Главным управлением Генштаба ВС России.
В США утверждают, что именно эта группа стояла за кибератакой на предвыборный штаб Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
Напомним, 27 июля российских хакеров обвинили в кибератаках на Bellingcat.