Російські хакери почали використовувати принтери і VoIP-телефони для злому корпоративних мереж.

Корпорація Microsoft попередила користувачів, що російські хакери почали використовувати принтери і VoIP-телефони для злому корпоративних мереж.

Лазівкою може стати стандартний пароль в принтері або відсутність на ньому останнього оновлення.

До таких висновків дійшли експерти, які досліджували атаки хакерів з РФ на конференції з безпеки у сфері високих технологій в Лас-Вегасі.

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У Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців Strontium, яку раніше пов’язували з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії.

В США стверджують, що саме ця група стояла за кібератакою на передвиборний штаб Хілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

Нагадаємо, 27 липня російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat.