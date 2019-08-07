PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Хакери з РФ зламують корпоративні мережі через принтери – Microsoft

Російські хакери почали використовувати принтери і VoIP-телефони для злому корпоративних мереж.

принтер

Корпорація Microsoft попередила користувачів, що російські хакери почали використовувати принтери і VoIP-телефони для злому корпоративних мереж.

Лазівкою може стати стандартний пароль в принтері або відсутність на ньому останнього оновлення.

До таких висновків дійшли експерти, які досліджували атаки хакерів з РФ на конференції з безпеки у сфері високих технологій в Лас-Вегасі.

Читайте: Bellingcat: РФ має відповісти за “фальшиві” докази щодо MH17

У Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців Strontium, яку раніше пов’язували з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії.

В США стверджують, що саме ця група стояла за кібератакою на передвиборний штаб Хілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

Нагадаємо, 27 липня російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка