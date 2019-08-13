Администрация Дональда Трампа вводит новые правила, которые могут осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов.

Федеральное законодательство США уже сегодня обязывает желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не окажутся на государственном попечении.

Согласно новым правилам получения грин-карт в США, Служба гражданства и иммиграции имеет право отказывать иммигрантам, пользующимся программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и иными видами социальной помощи.

Это одна из самых жестких мер, которую ввела администрация президента Дональда Трампа с целью ограничения легальной иммиграции.

– Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами – такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья, – говорится в сообщении.

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Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Правила вступят в силу в середине октября.

В среднем, в миграционные службы США ежегодно поступает порядка 544 тыс. заявок на получение грин-карты.

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Источник: Голос Америки